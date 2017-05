Ved Lone Madsen, hvad hun har stemt for?

Jeg ved ikke, hvad der er mest trist – at Lone Madsen (DF) ikke ved, hvilke aftaler hun har indgået og under hvilke forudsætninger, hun har indgået dem, at hun efterfølgende løber fra dem, eller at hun tilsyneladende ikke bekymrer sig spor om den meget negative effekt, det vil have, hvis vi fjerner 3,7 mio. kr. om året fra daginstitutionsområdet – som jo er det, hun har stemt for i Kommunalbestyrelsen.

Lone Madsen blander to forskellige aftaler sammen. Hun og DF er med i aftalen om den nye skolestruktur, hvor en del af aftalen netop var, at der skulle tilføres flere penge til nærledelse på skolerne. DF har været med i forhandlingerne, og har stemt for aftalen – herunder den øgede økonomi.

Lone Madsen og DF har også stemt for den nye daginstitutionsstruktur – herunder den ændrede ledelsesstruktur. Det er korrekt, at vi den gang fik oplyst, at dette var omkostningsneutralt, og jeg skal være den første til at kritisere (hvilket jeg også højlydt har gjort), at vi fik forkerte oplysninger, da vi traf beslutningen.

Det forholder sig sådan, at man ikke havde taget højde for, at Ballerup har en lavere gennemsnitslederløn end andre kommuner, og det har medført, at de lønninger, der er blevet fastsat ved forhandlinger mellem KL og BUPL, er blevet højere, og dette har så medført en merudgift på 3,7 mio. kr. Det kan vi ikke gøre noget ved, da vi er forpligtet til at følge forhandlingsresultatet (sådan er den danske model, som jeg går ud fra, at DF støtter).

Da vi altså ikke kan undgå udgiften på de 3,7 mio. kr., er der kun to muligheder – enten at finde pengene et andet sted – hvilket er det, som et stort flertal (uden om DF) har gjort, eller at tage pengene fra daginstitutionernes daglige drift – hvilket er det, DF ønsker.

Det sidste vil have meget store negative konsekvenser for børnene ude på stuerne i vores daginstitutioner, men det er Lone Madsen og DF tilsyneladende helt ligeglade med.