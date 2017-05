Er alle socialdemokratiske værdier kastet overbord?

Kære borgmester.

Jeg vil gerne vide, hvordan Ballerup, en socialdemokratisk kommune, kan tegne kontrakt med P. Obel, en af de helt store leverandører af hjemmepleje i kommunen, når P. Obel nægter at tegne overenskomst med sine medarbejdere?

Er alle socialdemokratiske kerneværdier kastet overbord her i år 2017? – og de foregående år…

Jeg er ikke ansat i P. Obel, men en engageret borger, der benytter mig af deres hjælp. Af samme grund ønsker jeg at være anonym. Men jeg er ærligt talt noget rystet.

Jeg ser frem til at høre kommunens begrundelse.

En engageret borger

Svar fra borgmesteren:

Tak for din henvendelse. Almindeligvis svarer jeg ikke på anonyme henvendelser, men da jeg er stødt på spørgsmålet i andre sammenhænge, vil jeg undtagelsesvis gerne svare på det, selvom du er anonym. Spørgsmålet, som du stiller, har jeg faktisk selv undret mig over.

Som socialdemokrat er jeg selvfølgelig enig i, at arbejdet, der bliver udført for kommunen, i videst mulige omfang skal udføres efter overenskomst. Og som god socialdemokrat så jeg i øvrigt gerne, at det skete efter en LO-overenskomst.

De ansatte i den kommunale hjemmepleje i Ballerup Kommune arbejder efter FOA-overenskomst, men ifølge lov om social service skal vi tilbyde andre leverandører end den kommunale hjemmepleje. Ét af de firmaer, som vi har indgået aftale med, er P. Obel Hjemmepleje Service. Ifølge dansk lovgivning kan kommuner ikke stille krav om, at private firmaer skal indgå overenskomstaftale med én bestemt fagforening. Sådan er lovgivningen i Danmark, og den kan kommunerne og jeg som borgmester i Ballerup ikke fravige.

Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup Kommune