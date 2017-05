Motionsløb for hele familien i Hareskoven

Her har hele familien mulighed for en skøn, smuk aftenløbetur i den forårsgrønne skov på en udfordrende rute med skiftende fladt og bakket terræn.

Det er 28. gang motionsløbet finder sted, og der er som altid flere ruter at vælge imellem. For børn er der to distancer; 1,4 og 2,8 kilometer alt efter hvad de små ben kan klare. For de voksne er der fem eller ti kilometer.

Løbet skydes i gang klokken 18.30, man kan finde vej til start/målområdet ved at følge afmærkningen fra p-pladserne på Skovvej ved Planteskolen mellem Ballerup og Værløse eller på p-pladserne på Skovlystvej.

Hvis man har lyst til at løbe med, kan man tilmelde sig via www.hareskovlobet.dk eller på www.events4u.dk frem til den 28. maj. Eller man kan slå et smut forbi Sportmaster i Ballerup Centret frem til fredag den 24. maj.

Alle er velkomne, der er allerede flere end 100 tilmeldte, men arrangørerne håber at se mange flere. Og selvom det er Ballerup Orienteringsklub, der arrangerer løbet, er der altså ikke tale om et orienteringsløb men et helt almindeligt motionsløb, hvor alle kan være med.