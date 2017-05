BMS har seks hold i finalerne

Ved Final Four mødtes de fire bedste hold på Sjælland og spiller den første dag semifinaler og dagen efter spilles finaler, hvor det bedste hold, ud over at blive Sjællandsmestre også kvalificerer sig til DM-finalen. BMS Herlev havde hold med i alle fire rækker, og de vandt alle deres semifinale om lørdagen, hvor U14 pigerne slog Hørsholm, U14 drengene slog Falcon, U16 herrerne slog Sisu og U16 damerne slog Værløse.

Dermed havde de alle kvalificeret sig til finalen, hvor U14 pigerne slog Stevnsgade, U16 damerne slog Hørsholm, U16 herrerne slog Værløse, mens U14 drengene desværre tabte til et stærkt Sisu hold. Foruden disse tre hold har U17 damer, U17 herrer og U19 herrer spillet sig i DM-finalen. Det betyder, at BMS Herlev deltager med seks hold med ud af otte mulige, hvilket er noget af en rekord i dansk basketball.

U14 og U16 hold skal senere spille finale mod det bedste hold fra Vestdanmark, mens der i U17 og U19 rækkerne spilles bedst ud af tre kampe. U17 har netop spillet deres første kamp mod Hørsholm, hvor de vandt med 93-89. U19 herrerne møder senere på ugen Århus Alliancen, EBAA, mens U17 damerne skal spille mod Åbyhøj.