BSF fik smal sejr

BSF startede med deres velkendte aggressive presspil, men der var tydeligt, at Frederikssund-spillerne var godt forberedt og lod sig ikke stresse og slet ikke deres målmand, som flere gange driblede rundt med bolden i eget målfelt, selvom han blev hårdt presset af BSF-angriberne.

BSF forsøgte sig siden med at spille lidt mere afventende og på omstillinger og det gav pote, da man erobrede bolden, mens Frederikssund spillerne var i fremløb. Rasmus Brøns blev på kanten af offside sendt af sted i dybden og alene med målmanden var han kold og gjorde det til 1-0 uden chance for Christoffer Haagh i FIK målet.

Frederikssund gav aldrig op og havde flere kvalificerede muligheder for udligning. Det var da også efter et hjørnespark, at Frederikssund fik udlignet, da en FIK spiller fik skovlet bolden ind over stregen efter klumpspil i det lille felt.

I en jævnbyrdig anden halvleg leverede begge hold meget seværdigt spil med høj intensitet og masser af chancer i begge ender af banen og det var svært at se, hvem som ville snuppe alle tre point. Med cirka fem minutter tilbage af ordinær spilletid førte midterforsvareren Mads Randrup bolden frem ad banen og da ingen gik til ham, så sendte han et dommedagsskud af sted mod Frederikssunds mål og bolden strøg ind, helt oppe i målhjørnet uden chance for FIK.s keeper, som stort set ikke nåede at bevæge sig – måske årets mål i Gryden og kæmpe jubelscene hos de mange fremmødte supportere.

I øvrigt vandt BSF’s senior 2 vandt 1-0 over Bagsværd og gjorde en god weekend endnu bedre.