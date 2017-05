Naturist-oase genopstår i Tysmosen

Et anonymt udseende skilt ved Nybøllevej i Ledøje er det eneste tegn på, at der 600 meter længere nede af hjulsporet findes en oase for naturister. Godt gemt af vejen ligger den tidligere campingplads, der nu er rammen om et friluftscenter, hvor folk kan komme og slå sig ned for en dag. Med eller uden tøj på.

Et par mænd har taget ophold på terrassen foran den nyåbnede café, andre er i gang med at lægge sidste hånd på et nyt shelter på pladsen, mens en håndværker arbejder på den fælles sauna, der snart bliver et tilbud sammen med den finske røgsauna, petanquebanen og masser af fred og fuglefløjt.

Foto: Flemming Schiller

Alle er fuldt påklædte på denne St. Bededag, for selv om solen skinner fra en skyfri himmel, er termometeret ikke kravlet så højt op, at de fremmødte føler trang til at smide tøjet. Og det passer som fod i hose til det nye koncept, Danske Naturister gerne vil lancere i Tysmosen.

Stilhed om Tysmosen

»Stedet har ligget hengemt i årevis. Og det vil vi gerne gøre op med på flere måder. Tysmosen skal ikke være et reservat for naturister, hvor man kigger skævt til folk med tøj på. Tiden er ikke længere til diktater men til respekt og tolerance. Vi vil gerne skabe en ramme, hvor folk kan føle sig frie og være sig selv. Her skal folk gøre, som de har lyst til, du kan i princippet kommet i burka, så længe man udviser respekt og tolerance for andre mennesker,« siger Kim Øverud, der er forpagter af Café Fristedet og en af de bærende kræfter i det nye friluftscenter.

Foto: Flemming Schiller

Han viser rundt på pladsen og ned i den fugtige ende af Tysmosen, hvor petanquebanen har fået en overhaling, mens det gamle svømmebassin stadig kalder på en kærlig hånd.

»Det oprindelige kæmpe-bassin stammer fra 1960’erne og blev gravet ud med håndkraft af Solvennerne, siden gjorde man det mindre, det er dog stadig dyrt at have bassinet kørende. Men vi drømmer om at få solceller på taget af et skurene, så vi kan blive selvforsynende med strøm, for det er et stort aktivt at have en swimmingpool. Og den ligger formidabelt,« siger Kim Øverud, der også drømmer om at lave en sansesti i den fjerneste ende af pladsen. Men da arbejdet udføres af frivillige og for beskedne kontingenter og fondsmidler, er det uvist, hvornår det bliver til virkelighed.

Sol og luftbad

Inde i cafeen har Kim Øverud mange planer for driften. Økologisk øl og vegetariske retter er et must på menukortet og falder i fin tråd med naturismens oprindelige tankegods – en sund sjæl, i et sundt legeme.

Foto: Flemming Schiller

Oven over døren er et gammelt naturist-slogan malet op: »Enhver familie burde have et tilflugtssted, hvor sol og luftbad er muligt«.

»Dem skal vi have flere op af,« siger Kim Øverud og viser en række genoptryk frem af gamle naturistplakater fra 1930’erne af unge, nøgne mænd og kvinder – med naturlig kønsbehåring. Cafeen skal også have plads til udstilling af billeder og en bogsamling, gæsterne kan gå om bord i.

Godt for selvværdet

»Naturisme handler om, at vi er gode nok, som vi er, hvilket især er interessant i disse tider med stor kropsforskrækkelse, og så giver det en mental frihed. Det var en medvirkende årsag til, jeg selv blev naturist,« forklarer Kim Øverud, der for 16 år siden foreslog sin gravide kone, at de skulle tage en tur i Frederiksberg Svømmehal, hvor der er naturistsvømning, efter han havde svedt sig gennem en varm sommerdag på kontoret.

»Jeg begyndte at kigge på nettet, og faldt over naturisterne, der førte en dagbog over deres aktiviteter. Det inspirerede mig til at foreslå min kone, vi skulle tage en tur i Frederiksberg Svømmehal,« husker Kim Øverud og understreger, at naturisme ikke handler om sex eller ekshibitionisme, men om at være nøgen, når vejret og omstændighederne tillader det.

Det koster 50 kroner pr. person at bruge faciliteterne i Tysmosen Friluftscenter, som gæst i cafeen behøver man dog ikke at indløse billet. Hunde i snor er velkomne på pladsen, der har åbent 1. april til 31. oktober.

Nogle af de frivillige er ved at lægge sidste hånd på det nye shelter i Tysmosen.

Foto: Flemming Schiller



Fakta: Om naturisme

Er en livsstil, hvor mænd og kvinder færdes uden tøj, når vejr og omgivelser gør det naturligt med henblik på øget selvrespekt, respekt for andre og for miljøet.

Den moderne naturisme opstod i Tyskland omkring år 1900 og var stærkt præget af helse-bevægelsen, hvilket dog ikke længere er gældende.

Den organiserede danske naturisme præges af to landsorganisationer. Den ældste, Dansk Naturist Union (DNU), blev stiftet i 1968 og har ca. 800 medlemmer fordelt på 7 medlemsforeninger, hvoraf de 6 råder over egen campingplads.

I år 2000 blev landsorganisationen Danske Unge Naturister (DUN) stiftet, hvilken få år senere skiftede navn til Danske Naturister (DN), der har 1.200 medlemmer.

Kilde: Den Store Danske, Gyldendal og Danske Naturister