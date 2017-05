De første million-projekter er videre

Der skulle argumenteres og diskuteres og der skulle vurderes, da de første projekter i Borgemillionen tirsdag og onsdag aften skulle præsenteres og udvælges til at gå videre til den endelige afstemning i juni måned.

Det var projekterne fra Ballerup Nord og Måløv, der var i ilden disse aftener og folkene bag hvert projekt fik 10 minutters taletid, hvor de skulle overbevise juryen om, at det netop er deres projekt, der skulle gå videre.

Efter præsentationerne var der åbent for at stille uddybende spørgsmål og der kunne sparres på kryds af projekter, så alle havde mulighed for at blive endnu mere kvalificerede.

Det endte med at Ballerup Nord fik sendt motions- og træningsområde, fællesskab for de unge i nord/Lundegården samt Mere Monitor-projektet videre.

For Måløv endte det med at være en overdækket aktivitetsplads version 2.0, junglesti og frisbee-golfbane samt Mere Monitor, der kom videre til den endelige afstemning.