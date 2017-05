Ministeren kom på besøg

Tirsdag i den forgangne uge var der fint besøg hos den socio-økonomiske virksomhed Specialisterne i Ballerup. Faktisk er man vant til at få prominente gæster i lokalerne på Lautruphøj, men dette besøg var alligevel lidt specielt.

Det var nemlig den australske forsvarsminister Marise Payne, som lagde vejen forbi Specialisterne.

Virksomheden arbejder internationalt med kompetenceudvikling af mennesker med autisme blandt andet i Australien og da ministeren alligevel var i landet for at mødes med den amerikanske forsvarsminister, insisterede hun på at besøge Ballerup.

Marise Payne blev vist rundt og blev præsenteret for stedet, hvor man udviklede Dandeloin programmet. Desuden var hun særligt interesseret i at høre mere om, hvordan Specialisterne støtter medarbejderne i deres ansættelser, hvordan virksomheden inkluderer medarbejderne med passened støtte og i den individuelle tilgang. Hun prøvede også flere af Specialisternes robotter, blandt andet robotten, der løser Rubriks terning.

Direktør i Specialisterne, Johnnie Kragh var meget beæret over, at ministeren valægte at besøge Specialisterne i sit i forvejen korte og travle program i Danmark.

Bredt samarbejde

Den australske regering indledte i 2014 et samarbejde med Specialisterne og Hewlett-Packard Ensterprise om Dandelion-programmet, der er det første af sin slags i verden.

Programmet rekrutterer og afklarer medarbejdere med autisme til regeringsadministrationen, i første omgang til socialministeriet. Senere bredte det sig til forsvarsministeriet, hvor medarbejderne skulle arbejde med IT-sikkerhed på både simpelt og mere avanceret niveau. I 2015 vandt programmet ’The Asian Pacific Award’ som et enestående tilbud på autismeområdet.

Netop det samarbejde og den indsats var en del af grunden til, at den australske forsvarsminister insisterede på at besøge virksomheden, trods et ellers fyldt skema.