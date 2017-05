Fri bane for seniorbofællesskab i Skovlunde

Ballerup Kommune har nu færdiggjort en lokalplan, der skal gøde jorden for byggeriet af en række seniorboliger i Skovlunde. Der er tale om et bofællesskab ved Lystoftegård, hvor OK Fonden har haft et ønske om at bygge en række boliger.

Derfor satte Ballerup Kommune gang i en proces, der skulle bane vejen for bofællesskabet.

Planerne blev sendt i høring og nu er høringssvarene indhentet og lokalplanken er netop vedtaget.

Der kom i alt syv høringssvar, der overordnet set handler om parkering, om bebyggelsens tilpasning til området, indretningen af området samt at der ikke må bygges for tæt.

Det betyder, at Ballerup Kommune nu har vedtaget et par ændringer i henhold til høringssvarene, blandt andet, at der skal etableres 1,5 parkeringsplads pr. bolig og at der ikke må foretagets terrænreguleringer på over -/+ en halv meter indenfor lokalplanområdet.

Desuden gøres der plads til parkeringen indenfor afgrænsningen og at parkeringen langs Gl. Skovlundevej tages ud og at der sker ændringer, så der mellem bygefeltet og stien mod gadekæret holde en hensigtsmæssig afstand.

Plads til træerne

En af de kraftige indvendinger i debatten har været, at man kommer til at bygge på et område, hvor der blomstrer nogle flotte kirsebærtræer, der er en helt attraktion i Skovlunde og omegn.

Men det problem er nu blevet løst.

»Vi er opmærksomme på de flotte kirsebærtræer i området, hvor der er åbnet for byggeri. Men vi vil nu flytte træerne til et andet sted i Skovlunde, så man stadig kan se træerne som rigtig mange i området holder af,« siger Helle Tiedemann (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Nu er lokalplanen så endeligt vedtaget og der er dermed klar til at der kan etableres et seniorbofællesskab i Skovlunde – uden at genere de populære træer.