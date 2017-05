To 5. klasser fra henholdsvis Ballerup og Skovlunde var på køreteknisk anlæg i Roskilde for at lære om især tung trafik og bløde trafikanter. Foto: Privatfoto

Elever lærte om trafik

Undervisning To 5. klasser fra Ballerup besøgte køreteknisk anlæg i Roskilde for at lære om trafik og færdsel.