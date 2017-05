Smørum Golfklub støtter kampen mod brystkræft

Turneringen er en åben turnering, hvor alle klubbens medlemmer og deltagere udefra kan deltage. Klubben håber, at rigtig mange vil deltage og bidrage til at få samlet en masse penge ind til det gode formål.

»Der har været en fantastisk opbakning fra sponsorer på grund af det gode formål, som støttes,« skriver klubben, der derfor kan afvikle masser af konkurrencer med flotte præmier på turneringsdagen.

»Vi mistede desværre sidste år et af vores dejlige medlemmer i dameklubben ’Smørblomsterne’ som følge af brystkræft. Det er derfor særligt vigtigt for os at samle penge ind til kampen mod brystkræft,« fortæller Annette Simonsen på vegne af Pink Cup-udvalget i Smørum Golfklub.