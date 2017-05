DF vil ikke skære ned på børnene

Det er meget beklageligt, at der ikke har været styr på økonomien, da man vedtog den nye ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet.

Kommunalbestyrelsen står nu overfor at skulle finde 3,7 millioner kroner, da lederlønningerne blev større end oprindeligt fremlagt. Det er et resultat af forhandlinger mellem KL og BUPL. Det forhandlingsresultat er kommunalbestyrelsen forpligtet til at følge. Det er den danske model, som Dansk Folkeparti selvfølgelig bakker op om.

Bestyrelsen i Dansk Folkeparti i Ballerup, ønsker ikke at disse penge skal tages fra daginstitutionsområdet. Det ville betyde færre pædagoger og derfor gå ud over børnene. Det mest optimale vil derfor være at finde pengene på det kommunale budget.

Birgitte Dahl beklager at have misforstået hvad afstemningen handlede om. Hun og den øvrige bestyrelse i Dansk Folkeparti, er enige i at de 3,7 millioner skal findes i budgettet, når disse forhandlinger går i gang til efteråret.