Svar på læserbrev om trafik i gågaden

Centrumgaden er skiltet som gågadezone, hvilket blandt betyder at gaden er reserveret til gående. Vi har valgt at skilte Centrumgaden på denne måde, da vi ønsker at fremme det gode handelsliv og gøre området attraktivt at færdes i.

Da vi godt ved at butikkerne har et behov for at få leveret varer, er varekørsel tilladt i Centrumgaden uden for normal åbningstid på hverdage og lørdage. Denne kørsel må i øvrigt kun ske med meget lav hastighed (under 15 km/t).

Af hensyn til de dårligt gående beboere der bor i Centrumgaden, har vi desuden tilladt sygetransport og taxikørsel i gaden.

Som du helt korrekt fortæller om, har vi desværre i en længere periode oplevet en stigende tendens til at flere personer ikke respekterer de regler, vi i samarbejde med politiet har opstillet, for færdslen i Centrumgaden. Fra kommunens side har vi på nuværende tidspunkt desværre kun begrænsede muligheder for at forhindre den ureglementerede kørsel i Centrumgaden, da det er politiets opgave at håndhæve forbuddet mod at køre i gågaden.

Vejafdelingen i kommunen er i dialog med politiet om hvilke midler der kan blive taget i brug for at fjerne den ulovlige kørsel i gågaden. Vi har internt diskuteret flere mulige løsninger, som kan følges op af politiets tilstedeværelse.

Helt konkret arbejder vi på en ændring af skiltningen i gågaden, som kan øge vores kommunale parkeringsvagters muligheder for mere effektivt at sætte ind overfor den ulovlige kørsel i Centrumgaden.