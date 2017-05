Ros til folkene bag pensionistskovturen

Vi syntes dem der står bag Kommunens tur til kroen de Hvide Svaner ved Karrebæksminde, bør roses for en virkelig god tur. Der var intet at kritisere, smukke omgivelser. Vi blev modtaget af vor borgmester som holdt en fin tale for os. Kaffen med lækker lagkage og god aftensmad.

Vejret var nok det bedste i foråret, bedre end forudsagt af vejrprofeterne.

Turen til broen mellem Enø og Karrebæksminde var en oplevelse, og omgivelserne mindede lidt om en hyggelig sydeuropæisk fiskerlandsby. Dette sammen med sol og varme, gjorde, at vi havde let ved at forestille os, vi var der.