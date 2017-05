Politi uge 20

Tyveri fra varevogn

Natten til onsdag den 17. maj brød en ukendt gerningsmand ind i en varevogn, som var parkeret på Abildvænget i Ballerup. Gerningsmanden ødelagde låsecylinderen i bilens bagdør, hvorefter vedkommende stjal en større mængde elektronisk værktøj.

Fliser stjålet i Herlev

Onsdag den 17. maj klokken 09 anmeldte en borger, at en eller flere ukendte gerningsmænd havde stjålet ca. 40 kvadratmeter fliser, som var importeret fra Italien, fra en villa på Tvedvangen i Herlev.

Soloulykke ved Ballerup

Onsdag den 17. maj klokken 19.56 skete en soloulykke på Frederikssundsmotorvejen nær Ballerup. En 21-årig motorcykelfører mistede herredømmet over sin motorcykel, da han tilkørte Holbækmotorvejen. Manden slap uden alvorlige skader.

Indbrud i villa

Torsdag den 18. maj klokken 15.45 anmeldte en borger, at en ukendt gerningsmand var brudt ind i vedkommendes villa på Bispevangen i Ballerup. Gerningsmanden fik angiveligt adgang til villaen ved at bryde hoveddøren op med et koben, hvorefter gerningsmanden blandt andet stjal elektronik og kontanter.