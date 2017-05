De sidste million-projekter er klar

Nu er alle projekt-ønsker til Borgermillionen sendt af sted til endelig vurdering og udvælgelse. Først var det Ballerup Nord og Måløv, der sendte deres ønsker af sted, og i den forgangne uge var det så Skovlunde og Ballerup Syd, der fik styr på deres projekter.

Hver bydel kan kun stemme tre projekter videre og i Skovlunde var der ’kun’ tre projekter og derfor blev de alle sendt videre.

De tre Skovlunde-projekter der nu er i den samlede pulje er skaterbaner i Skovlunde Bypark, idrætsfællesskaber i Skovlunde og Mere Monitor 2.0 – Mentor edition.

I Ballerup Syd var der en del projekter i spil og da der, som nævnt kun kan være tre projekter pr. bydel, besluttede man at samle nogle af projekterne og lave et fælles samarbejde på tværs.

Projekterne fra Ballerup Syd er derfor musik og dans på torvet, der kobles sammen med forskellige aktiviteter på Kirkepladsen, mødested for de unge på Baltorpplænen, der kobles sammen med Mere Monitor 2.0 og endelig et hænge ud sted for de unge i Grantoften.