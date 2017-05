En modig efterlysning blev første skridt

Der blev tænkt længe og grundigt inde i 43-årige Kennth Buck Jensens hoved, da hans besøgsven fra foreningen SIND foreslog ham at lave et opslag på facebook for at finde nogle nye venner i lokalområdet. Den 43-årige tilbageholdende mand fra Måløv anså ikke just sig selv som typen, der gjorde sådan noget.

Men det var han. For den 4. maj poppede følgende opslag op i facebookgruppen ’Mit Måløv’, hvor flere end 2000 medlemmer kan læse med:

»Hej derude. Mit navn er Kenneth, og er 43. Jeg er lidt udfordret på det psykiske, og har indenfor de sidste 8 år været indlagt 2 gange med depression. Mit netværk er ikke ret stort, ud over min familie. Tænkte at der måske i omegnen var andre i samme båd. Og håber derfor med denne gruppe at kunne starte noget godt op, til glæde for mange. Håber at i vil dele dette opslag så det forhåbentligt vil komme rundt til så mange som muligt i Ballerup, Måløv, Skovlunde og Smørum. Undskyld forstyrrelsen, og fortsat rigtig god dag til alle.«

I opslaget linkede han til sin nye gruppe ’Så Et Frø, Ballerup, Måløv og omegn’, hvor interesserede kunne melde sig ind, hvis de ligesom Kenneth havde lyst til at få udvidet netværket lidt.

Glemte vennerne

»Det var voldsomt grænseoverskridende for mig at lave det opslag. Normalt er jeg en meget lukket person,« fortæller Kenneth og fortsætter:

»Og så at ’poste’ det i en by, hvor jeg har boet stort set hele mit liv. Det krævede lige lidt.«

Kenneth har ellers haft alle forudsætninger for et helt almindeligt socialt liv med kone, børn og trænertjans i Måløv Boldklub. Men som det sker for så mange andre, glemte han at pleje sine venskaber og fokuserede al sin energi på familien, så da den brast for mange år siden og konen forlod ham og flyttede tilbage til Thailand med de to døtre, begyndte nedturen.

»Jeg fik simpelthen ikke rigtig taget vare på mig selv,« konstaterer Kenneth, der dog i løbet af et par år fik genetableret familielivet med de to døtre, der kom tilbage til Danmark og boede hos ham.

»Så handlede det jo bare om børnene og om at få det til at fungere,« tilføjer Kenneth.

Men i dag er pigerne nået en alder, hvor de efterhånden kan klare det meste selv. Den ældste er flyttet hjemmefra og venter sit første barn og den yngste er lige fyldt 18.

»Ja, så jeg skal være morfar,« smiler Kenneth – og tilføjer at det er et af de få lyspunkter i hans liv, der desværre har været hårdt præget af sorte tanker de sidste mange år.

Første modige skridt

»Nogle gange tænker jeg, at hvis jeg gik i seng i aften og ikke vågnede mere, så ville det være ok. Så ville min familie ikke behøve at bekymre sig om mig mere og så ville de få mulighed for at komme videre med deres liv,« siger han og flytter sig lidt på stolen.

»Jeg synes ikke rigtigt, at jeg har noget at gå op i – udover min familie og mit akvarium.«

Kenneth har været indlagt på Psykiatrisk Center i Ballerup to gange på grund af sin depression, men han har svært ved for alvor at vriste sig fri af dens kløer – selvom han egentlig rigtig gerne vil.

Facebook-opslaget og gruppen ’Så Et Frø’ er blevet hans første modige skridt i en anden retning – forhåbentlig præget at meget mere lys, glæde og nye venskaber.

»Jeg håber jo rigtig meget på at finde andre, der har det ligesom mig. Folk der har brug for et netværk og nogen at snakke med,« siger Kenneth og fortsætter:

»Mit håb er også, at det kan gå så godt, at vi kan mødes ude i den virkelige verden – og ikke bare på facebook.«

Fanget derhjemme

Netop det med at komme ud har været én af Kenneths store udfordringer. Han har nemlig oveni sin depression også store problemer med synet og et sår på foden, som ikke vil hele – begge dele som følge af, at han ikke har fået behandlet sin diabetes ordentligt.

»Jeg har mistet synet helt på højre øje og det er stærkt nedsat på venstre,« fortæller han, men heldigvis har en kontaktlinse forbedre det lange syn på venstre øje lidt, så han kan orientere sig en smule bedre end før.

Men det giver store udfordringer for ham i hverdagen, hvorfor han også får hjemmehjælp hver dag – og desuden har jævnlige besøg af en særlig sårsygeplejerske, der hjælper med at rense hans sår under foden og skifte forbindingen.

»Det er fint og rent, men det heler bare ikke. I vinter var det værre, der kom sårsygeplejersken hver dag – og man vidste aldrig helt hvornår det blev, så ofte sad jeg jo og ventede til hen på eftermiddagen uden at komme udenfor en dør – og når hun så havde været der, var det ofte så sent, at jeg ikke kunne nå ned til byen og handle eller noget, for jeg ser jo ikke så godt og bryder mig derfor ikke om at gå ude, når det er mørkt,« forklarer han.

Det skarpe sollys er også hårdt ved den smule syn han har tilbage, så det er i det hele taget lidt af en udfordring at komme ud, hvorend han gerne vil.

Næste skridt er at mødes

Kenneths facebook-opslag er blevet godt modtaget i Måløvgruppen, hvor flere har kommenteret med respekt, ros og udelukkende positive tilbagemeldinger. Der gik heller ikke mange timer før 23 personer havde tilmeldt sig Kenneths gruppe ’Så Et Frø’.

Det er en lukket gruppe og Kenneth er administrator og godkender alle anmodninger fra folk, der gerne vil være med – udelukkende for at sikre sig at der ikke kommer nogle falske profiler og ødelægger gruppen med spam-opslag og upassende indhold.

Kenneth understreger, at det ene og alene handler om at skabe netværk mellem ligesindede – gruppen bliver ikke et sted hvor man kan få professionel hjælp eller rådgivning.

»Flere har allerede skrevet lidt derinde, men jeg tænker, at næste skridt skal være at tage initiativ til at mødes,« siger Kenneth, der leger med tanken om, at de måske kunne arrangere et træf på den lokale Café Iglo i Måløv.

»Jeg har set, de har livemusik dernede engang imellem, så det kunne være en hyggelig anledning til at mødes helt uforpligtende første gang,« siger Kenneth, der for en stund har sendt de sorte tanker ad hekkenfeldt til.

»Det kunne være fedt. Tænk hvis det kunne hjælpe og glæde andre mennesker også,« tilføjer han.

Hvis man har lyst til at være med i gruppen, kan man bare søge på facebook efter ’Så Et Frø, Ballerup, Måløv og omegn’ og anmode om optagelse i gruppen.