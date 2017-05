Vind’ Dræberne fra Nibe’

De to jyske håndværkere og venner Ib og Edward er kørt sur i deres livløse ægteskaber med konerne Gritt og Ingrid, og leger med tanken om at leve det søde liv for de sorte penge, de har gemt.

Efter et kæmpe skænderi med deres koner hyrer de i en brandert en russisk lejemorder til at gøre det af med dem. Men de har undervurderet Gritt og Ingrid, og det bliver starten på en vanvittig rejse, hvor Ib og Edward til deres skræk selv får en lejemorder på nakken.

Med Nicolas Bro, Ulrich Thomsen, Lene Maria Christensen, Mia Lyhne og Søren Malling på rollelisten er der lagt i ovnen til et godt grin, og Ole Bornedals sorte komedie ’Dræberne fra Nibe’ blev – trods hårde ord fra anmelderne – da også rigtig godt modtaget af publikum. Over 250.000 så filmen i biografen – og nu er den så ude på dvd.

I samarbejde med Nordisk Film udlodder vi tre eksemplarer af filmen på dvd. For at deltage i konkurrencen skal man svare rigtigt på følgende spørgsmål:

Ulrich Thomsen har medvirket i en James Bond-film. Hvilken?

Send dit svar samt navn og adresse på mail: vind@ballerupbladet.dk. Sidste frist for at deltage er mandag den 29. maj klokken 9. Vinderne får direkte besked og skal efterfølgende selv afhente filmen på redaktionen i Ballerup.