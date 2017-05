Nu skal middelalderen være levende

Dem fleste skoleelever kender den populære bog ’Skammerens datter’ af Lene Kaaberbøl. Nu danner bogen grundlag for en stor kulturfestival, der skal gøre især elever på mellemtrinnet mere kultur- og historieinteresserede.

Ballerup Kommunes skoler har i samarbejde med Skoletjenesten og Ballerup Bibliotek sat alle sejl til for at den såkaldte ’skammerfestival’ bliver en succes. En lang række tiltag, der for alvor går i gang i det nye skoleår, skal trække eleverne i teatret og ind i historien.

En af samarbejdspartnerne er nemlig teater Klima, der netop har fået Benny Andersen-prisen og som også sætter ’Skammerens datter’ op på de skrå brædder.

Teatret Klima spiller selv stykket for eleverne i september og oktober måned, og en lang række aktiviteter som koncerter, drageprøver, skammerudstilling og dragejagt vil blive rullet ud i løbet af sensommeren og efteråret.

Stor udvikling

»Det begyndte egentlig i det små, men efterhånden er det ved at udvikle sig til et stort projekt.

Det er blevet en hel kulturfestival, hvor alle mellemtrinselever og også en del andre, skal trækkes ind i kulturen,« siger Henriette Friis Mikkelsen fra Ballerup Skoletjeneste, der er en af hovedaktørerne bag skammerfestivalen.

Meningen med festivalen er selvfølgelig at underholde eleverne, men der er også en anden bagtanke med at sætte fokus på middelalder på baggrund af en populær bog og teaterstykke.

»Bagtanken er selvfølgelig også, at lære børnene mere om læsning og historie. achaten-suisse.com Middelalderen er i forvejen et populært univers for både børn og voksne og vi vil gerne gøre litteraturen og kulturen levende på den her måde,« siger Henriette Friis Mikkelsen.

Man kan følge med i de forskellige aktiviteter på www.ballerup.dk/skammerfestival.