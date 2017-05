Vind billetter til Københavns Middelaldermarked i Pinsen

Er man til kampklare riddere, helstegt pattegris og gennemført middelalderstemning, er der ingen tvivl om, hvor man bør tilbringe pinsen: Københavns Middelaldermarked, som i år afholdes for 11. gang.

I løbet af de fire dage vil Valbyparken blive fyldt med underholdning, kulinariske oplevelser og aktiviteter for hele familien.

Fra godt 800 besøgende i 2007 har markedet nu overgået 30.000 besøgende. Ser man på antallet af aktører – der tæller alt fra riddere og vikinger til kogekoner og skønjomfruer – er Københavns Middelaldermarked det største i Skandinavien. I år forventer arrangørerne at overstige sidste års 1.500 deltagende aktører.

De besøgende vil kunne opleve kampklare riddere til hest, frygtindgydende vikinger, lyden af skindtrommer og fløjtespil samt duften af helstegt pattegris og frisk fisk på spyd. Samtidig kan man komme helt tæt på oplevelsen af, hvordan det var at leve dengang, og se hvordan de forskellige håndværk i sin tid blev udført uden nutidens industri.

Dagene igennem vil der være spændende kampshows, som med garanti vil imponere. Dette tæller ikke mindst Copenhagen Medieval Open, som byder på to forskellige turneringer – dels 1-mod-1 og 5-mod-5 – med deltagere fra hele verden og så forskellige lande som Australien, Mexico og Rusland.

Københavns Middelaldermarked varer fire dage fra fredag den 2. juli til mandag den 5. juli, man kan se det fulde program på: www.kmm.dk

Vind en familiebillet

Ballerup Bladet har fået fingrene i fire familiebilletter, som gælder for to voksne og op til tre børn på en valgfri dag. For at deltage i lodtrækningen om én af disse billetter skal man svare rigtigt på følgende:

Hvor afholdes Københavns Middelaldermarked?

Send dit svar samt navn og adresse på mail til Ballerup Bladet: red@ballerupbladet.dk senest torsdag den 1. juni klokken 12. Umiddelbart herefter trækker vi lod og sender de fire vinderbilletter ud til vinderne på mail.