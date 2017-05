I Måløv bor en modig mand

Det er så stærkt gået Kenneth og jeg er sikker på, at det vil lykkes dig – blandt andet fordi du har valgt at være aktiv handlende på følelsen af ensomhed.

Vi ved, at ensomhed er en følelse som vi kan have i større eller mindre grad. Man kan godt være udadvendt og aktiv, men samtidig føle sig ensom og ked af at være det. Andre kan være alene – har måske endda selv taget det valg at være alene – og derfor har de det fint med at være ene.

Social- og Sundhedsudvalget – under Værdighedspolitikken – valgte blandt andet at sætte fokus på, at gøre noget ved den ufrivillige ensomhed, som nogen af vores borgere her i kommunen oplever. Vi er kommet godt i gang med dette arbejde. Der har været nogle konferencer med workshops om emnet. Så det går den rigtige vej, når vi altså taler om dette i forhold til vores borgere over 65 år. MEN ensomhed har ingen alder. Blandt andet siger undersøgelser, at der er 7 procent af alle unge mennesker, som oplever at føle sig ensomme og alene, også når de er sammen med andre.

Derfor har vi netop taget hul på udfordringen mod ufrivillig ensomhed i forhold til borgere under 65 år. Det har vi i Social- og Sundhedsudvalget valgt at gøre i samarbejde med Handicaprådet, da vi eksempelvis gerne vil målrette indsatsen til vores voksne borgere med særlige behov. Det kan både være fysiske, sociale eller psykiske udfordringer.

Jeg tror på at de fleste borgere gerne vil fællesskabet – i større eller mindre hold – og netværk, kendskab, tryghed er bare så vigtig for os alle.

Derfor har jeg taget kontakt til Kenneth Buck Jensen, for blandt andet gennem ham at blive klogere på, hvordan vi evt. som frivillige eller som Ballerup kommune, kan støtte op og være med til, at sætte rammen for nye fællesskaber i vores kommune. Tak til Kenneth for den fine indsats, hvor du både hjælper dig selv, men også mange andre i samme situation som dig.