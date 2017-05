Vilkår gælder også for private leverandører

Der blev i læserbrevet spurgt ind til de overenskomstmæssige forhold, og som borgmester Jesper Würtzen redegjorde for i forrige uge, så har vi ikke lovmæssig hjemmel til at kræve, at de private leverandører af hjemmepleje indgår en overenskomstaftale med en bestemt fagforening.

Medarbejderne hos P. Obel Hjemmepleje Service kan naturligvis frit organisere sig, hvis de ønsker det.

Selvom Ballerup Kommune ikke kan stille krav om en overenskomstaftale med en bestemt fagforening, skal de private leverandører leve op til en række vilkår og aftaler, der er indgået på FOA-området mellem parterne i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Det er blandt andet retningslinjer om hviletid, løn og ferie, og som kommune fører vi løbende tilsyn med, at disse forhold bliver overholdt. Tilsynet bliver foretaget af et eksternt firma.

Som følge af frit-valgs-ordningen skal alle kommuner i Danmark tilbyde private leverandører at levere hjemmeplejeydelser som alternativ til den kommunale hjemmepleje.

I Ballerup Kommune er alternativerne P. Obel Hjemmepleje Service og en anden privat leverandør.

Forud for samarbejdet med dem har vi indhentet dokumentation for, at de kan yde en tilfredsstillende pleje- og omsorg i en kommune, og så har vi sikret os, at de kan leve op til en række skærpede økonomiske krav.