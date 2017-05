Lone Madsen dropper DF

Der er lagt op til endnu et skifte i Ballerups kommunalbestyrelse efter valget i november. Endnu et af de markante ansigter dropper nu sit kandidatur. Lone Madsen, den nuværende gruppeformand for Dansk Folkeparti dropper sit kandidatur ved det kommende valg.

Hun er senest kommet i skudlinien i forbindelse med de 3,7 millioner ekstra til lederlønninger, på skoleområdet hvor DF valgte at stemme imod, selvom partiet faktisk har stemt for den nye struktur.

»Jeg har valgt at droppe mit kandidatur til valget for Dansk Folkeparti. Det har jeg valgt, fordi jeg ønsker at føre en økonomisk forsvarlig politik, til blandt andet at kunne finansiere ældre, syge og handicappede i Ballerup kommune. Jeg mener ikke, at det skal være en kommunal opgave at installere, integrere og forsørge flygtninge og migranter, men derimod en statslig opgave. Desuden kan jeg nævne den seneste sag om lederlønninger på børne- og skoleområdet, hvor der ikke var der ikke var den lokale bestyrelses opbakning til at stemme imod de 3,7 millioner ekstra kroner til mere i lederlønninger,« siger Lone Madsen.

Mangler boliger

Hun mener, at man i flygtningespørgsmålet kan hjælpe mange flere ved at hjælpe i nærområderne, i stedet for at installere folk i en kultur, der ligger meget langt fra deres egen.

»Jeg kan ikke se, at vi i lille Danmark og Ballerup i øvrigt kan integrere og forsørge så mange mennesker, som søger vores land, uden at det får fatale konsekvenser på den generelle velfærd for vores børn, ældre, syge, handicappede og unge og hjemløse uden tag over hovedet. Vi har i forvejen stor mangel på billige boliger i Ballerup, og vi mangler også at kunne tilbyde alle vores hjemløse tag over hovedet. Alle danske borgere skal kunne tilbydes tag over hovedet,« siger Lone Madsen.

Nyt parti

Udover at droppe sit kandidatur, så dropper DF-ordføreren også sit parti. Hun skifter til Nye Borgerlige.

»Jeg skifter DF ud med Nye Borgerlige. Men jeg vil gerne understrege, at jeg ikke smækker med døren til det parti, jeg har forladt, men at jeg stadig har den dybeste respekt for det kæmpe arbejde, der dagligt bliver lagt på Christiansborg,« siger Lone Madsen.

Det er endnu uvist, om Lone Madsen vil være at finde på stemmesedlen for Nye Borgerlige til kommunalvalget til november.

»Jeg er ikke færdig med politik. Men jeg har slet ikke haft tid til at tale med kredsen og tage stilling til det, men nu får vi se, hvad der sker,« siger Lone Madsen, som dog ønsker at sidde perioden ud som DF’er i kommunalbestyrelsen i Ballerup. (Rettelse: Efter offentliggørelsen af denne artikel har Lone Madsen meddelt at hun fortsætter sit arbejde i kommunalbestyrelsen, men det bliver som repræsentant for Nye Borgerlige).

Tidligere i denne valgperiode skiftede Jack Nør DF ud med S, og med Lone Madsens varslede partiskifte har to af tre DF’ere altså besluttet at forlade partiet i løbet af deres første valgperiode.

Læs med i næste uges avis, hvor vi bringer et stort interview med Lone Madsen.