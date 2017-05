Karaktersnittet er steget i ti år

Som Ballerup Bladet skrev i sidste uge, får flere og flere elever i Ballerup mindst karakteren 2 ved deres afgangseksamener i dansk og matematik. Det betyder, at de kvalificerer sig til en ungdomsuddannelse.

Men gennemsnitskarakteren er også steget støt igennem de seneste ti år. I 2007 var gennemsitskarakteren 6 i Ballerup ved folkeskolens afgangsprøver. I 2016 var den 6,9, altså næsten en hel karakter højere, som primært er blevet løftet i de seneste år. Her er karakteren nemlig steget med 0,3 point.

Men den største stigning skete faktisk på et enkelt år. Fra 2006/07 til 2007/08 steg karaktergennemsnittet 0,4 point, fra 6,0 til 6,4. En markant stigning, der siden blev efterfulgt af lettere fald og stagnationer indtil 2013. Her efter ses en lille, men konstant stigning frem til i dag.

Flere ambitioner

»Det er flotte tal, men man skal passe på med at overfortolke dem. Men indenfor de seneste år ser det ud til, at stigningen er mere stabil. Jeg tror, der er en øget opmærksomhed på gode resultater, ikke bare fra skolens side men også fra forvaltningen og politisk. Det er vigtigt, at vi får flest mulig med,« siger Peter Als, der også nævner, at det gode resultat er båret af en godt samarbejde mellem mange parter.

»Det handler jo også om at eleverne er mere opmærksomme på, at gode karakterer er vigtigt. Den vigtigste samarbejdspartner er faktisk børnene,« siger Peter Als, som ikke vil sætte tal på, hvor højt karaktergennemsnittet skal være om ti år. Men han vil ikke lade nogen begrænse ambitionerne.

»Jeg vil gerne have, at Ballerup er blandt de bedste i landet. Jeg vil som udgangspunkt ikke høre på den der om, at ting ikke kan lade sig gøre, fordi man har en speciel baggrund eller kommer fra et bestemt område. Jeg tor på, at alle har den samme begavelse, så det er, hvad man gør ved den, der betyder noget,« siger Peter Als.