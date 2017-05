Politi uge 21

Gaderøveri i Ballerup

Tirsdag den 23. maj klokken 23.15 blev det anmeldt, at en 42-årig mand havde været udsat for gaderøveri på Baltorpvej i Ballerup.

Manden var på vej hjem, da han, angiveligt umotiveret, blev opsøgt af en 24-årig mand, der truede ham med en kniv og bad ham udlevere penge og andre værdifulde genstande.

Da manden fortalte, at han ikke havde nogen penge, tildelte gerningsmanden ham flere slag i ansigtet, hvorefter han faldt til jorden og efterfølgende fik flere spark på kroppen.

Flere vidner havde set episoden, og gerningsmanden, som var svært påvirket af alkohol og euforiserende stoffer, blev anholdt kort tid efter.

Tyveri af brændstof

Onsdag den 24. maj klokken 9.36 blev det anmeldt, at en ukendt gerningsmand havde tanket cirka 38 liter brændstof på en tankstation på Torvevej i Skovlunde og forladt stedet uden at betale.

Efter opslag i politiets systemer kunne det konstateres, at bilens påsatte nummerplader var meldt stjålet

Tricktyveri i Skovlunde

Onsdag den 24. maj omkring klokken 15.30 blev en 89-årig dame udsat for tricktyveri i sit hjem på Ringtoften i Skovlunde, da to ukendte kvindelige gerningsmænd udgav sig for at være fra hjemmeplejen, hvorfor damen lukkede dem ind.

Efter de var gået, opdagede damen, at hun havde fået stjålet flere af sine smykker.

Begge beskrives som dansk kvinder, cirka 30 år, omkring 160 centimeter høje og havde begge brunt hår.

Forsøg på butikstyveri

Onsdag den 24. maj klokken 20.05 blev en 21-årig mand tilbageholdt for butikstyveri i et supermarked på Torvestrædet i Skovlunde, da han forsøgte at forlade butikken med flere poser kaffe, han ikke havde betalt for.

En ansat i butikken blev opmærksom, da han bemærkede, at manden forlod butikken med et fyldt indkøbsnet, som den ansatte havde bemærket var tomt, da manden kom ind i butikken.

Mand kørte påvirket

Onsdag den 24. maj klokken 20.39 blev en mand sigtet for at køre bil, mens han var påvirket af euforiserende stoffer i forbindelse med en rutinemæssig standsning på Magleparken i Ballerup.

Barnevogn forsvandt

Fredag den 26. maj klokken 07.11 anmeldte en kvinde at hun dagen forinden havde fået stjålet sin Odder-barnevogn med et tilhørende ståbræt. Barnevognen stod aflåst på Lindevænget i Ballerup.

17-årig kørte bil

Lørdag den 27. maj klokken 23.23 blev en 17-årig dreng sigtet for at køre bil, selvom han endnu ikke har taget kørekort. Drengen blev standset på en parkeringsplads på Malmparken i Ballerup.