Helt suveræn flødebollevinder

Forrige weekend var der ’bilfest’ i Ballerup Bilby med både løb, hoppeborg – og ikke mindst det store opgør i flødebollespisning hos Andersen & Martini.

Med tre runder både lørdag og søndag blev der inhaleret en god mængde flødeboller. Reglerne var kort og godt: Spis så mange flødeboller du kan på et minut.

Se en lille video fra konkurrencen:

Søndag eftermiddag var det så tid til at kåre vindere, og det blev Allan Pedersen fra Karlslunde, der konsumerede hele 13 flødeboller på ét minut. Desværre nåede han ikke at få slugt den sidste flødebolle helt og derfor fik han som straf trukket to flødeboller fra, så hans endelige resultat blev 11 fødeboller. Han var dog så suveræn at han stadig vandt – inden andre havde spist sig i nærheden af hans rekord.

Hans præmie – ud over æren – var et rejsegavekort til en værdi af 1.299 kroner.