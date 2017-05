UCC-huset summer snart af liv igen

Sidste sommer købte Ballerup Kommune den gamle professionshøjskole UCC i Skovlunde til en ’favorabel pris’.

Målet er at omdanne den gamle skolebygning til et moderne multihus, der skal rumme Kasperskolen, et botilbud for udviklingshæmmede og en række kulturelle aktiviteter.

Nu går første fase i forvandlingen i gang, når håndværkerne i begyndelsen af juni rykker ind i huset og begynder transformationen.

Første projekt bliver at gøre bygningen klar til ombygning. Huset er gammelt og det betyder blandt andet, at der skal anvendes nye materialer. Man har nemlig konstateret, at en del af byggematerialerne indeholder stoffet PCB, der er en miljøgift, som man brugte i 70’erne hvor bygningen er fra, men som ikke er noget man bruger i dag.

Ganske ufarligt

En del indvendige fuger skal skiftes og bygningsarbejderne skal tage en række forbehold, når de arbejder med blandt andet PCB. Derfor vil man kunne opleve, at en del af håndværkerne vil gå rundt med heldragter med åndedrætsværn og der vil være gule påbudskilte på byggepladsen.

»Det kan se dramatisk ud, men det er ikke farligt for naboerne eller forbipasserende. Alt byggeaffald bliver forseglet og pakket i lukkede containere og byggepladsen bliver selvfølgelig omkranset af byggehegn,« siger Mads Bo Bojesen, ejendomschef i Ballerup Kommune.

Klargøringen vil vare omkring fire måneder hvorefter håndværkerne for alvor går i gang med at bygge op, især delen, der skal huse Kasperskolen. Den skal efter planen flytte ind i sommeren 2018.

Bo- og dagtilbuddet skal bygges mere gennemgribende om, da den del ikke har været brugt til boliger før, så det forventes, at den del står færdig ved årsskiftet 2019/2020.

Det er tegnestuen Vandkunsten, der står bag både det nye det nye multihus og det nye bystræde i den kommende ombyggede bymidte i Skovlunde, så der er lagt op til en sammenhængende plan for byrummet i Skovunde om nogle år.