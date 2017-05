Ballerup-firma får EU-millioner til solprojekt

Den er ikke så stor og ligner nærmest en lille tragt af et hårdt keramisk materiale. Men den kan få stor betydning for den måde, vi bruger solenergi på fremover.

Ballerup-virksomheden Liqtech er i øjeblikket i gang med at fremstille den teknologiske kerne, de såkaldte membraner, til en række store soltårne, som efter planen skal stilles op på solrige steder som Tyrkiet, Spanien og Nevada i USA. Fremtillingen af membranerne en del af en EU-støttet projekt, som Liqtech har fået i kraft af sit arbejde med bæredygtighed og miljøprojekter inden for blandt andet vand og fremstilling af produkter til vandfiltrering.

Nu har man også fået foden indenfor på solenergi-området, som altså både EU og en række forskere tror på, kan blive afgørende i fremtiden.

Mere fleksible tårne

Egentlig er soltårne ikke nogen ny ide. De findes allerede, men man har haft problemer med de store temperaturskift, der er i solrige egne. Når solen bager ned er der meget varmt, og når så solen går væk, falder temperaturen markant på solcellerne og det har ikke givet den optimale udnyttelse af potentialet i tårnene.

Men med en ny materialekombination af siliciumcarbid, som membranerne er lavet af og et andet stof, kan Liqtech gøre solcellerne endnu mere fleksible og dermed skabe plads til, at solcellerne kan omstille sig lettere til temperatursvingningene.

Det lyder teknisk, men det handler i bund og grund om, at man vil gøre de store soltårne bedre.

»Vi har arbejdet med det her materiale før. Selvom vi har speciale indenfor vand, så har vi alligevel en stor viden på det her område. Derfor er vi blevet en del af dette projekt. Det er spændende og der er store perspektiver i det. Men det er en lang proces, som kører over fire år, så vi ved endnu ikke, hvad det fører til. Men EU bruger ikke fem millioner euro på det, hvis man ikke troede, at det kunne have et potentiale. Så vi ser med stor spænding frem på de kommende år for at se, hvordan det udvikler sig,« siger Haris Kadrispahic, projektleder hos Liqtech.

Store perspektiver

Der er i alt ti ingeniører og en række andre medarbejder, der arbejder på at optimere produkterne og det er en stor del af de omkring 50 medarbejdere, der dagligt har deres gang i Ballerup-domicilet.

»Vi har mange af vores ansatte i gang med det her projekt, deriblandt mig. Jeg arbejder også med andre projekter, men vi lægger en stor del energi i det her. Det viser, hvor store perspektiverne er i det,« siger Haris Kadrispahic, der selv betagner soltårnene som ’solenergiens vindmøller’.

Men han påpeger samtidig, at der sket en stor udvikling indenfor området og at man derfor ikke er for udfarende med sine produkter.

»Vi er først og fremmest en virksomhed, der har et stort speciale indenfor vandprojekter.

Selvom vi også har andre jern i ilden, så arbejder vi med det her i det stille. Men vi har en række meget dygtige hoveder, der har stor viden om blandt andet solenergi og dette specielle materiale, som jeg vil betegne som det næsthårdeste menneskelavede materiale. Så vi tror på potentialet,« siger Haris Kadrispahic.