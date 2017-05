Talskvinde for de psykisk sårbare

Følelsen af at være forkert fulgte Randi Kristensen hele opvæksten, for hendes mor led af skizofreni. Det talte man ikke højt om, men bevidstheden om, at Randis familie var anderledes end kammeraternes var altid nærværende. Og da hendes to år ældre bror i teenageårene også fik diagnosen skizofreni bekræftede det hende blot i, at hendes familie var forkert.

Selv om hun elskede både sin mor og sin bror, så skammede hun sig samtidig over at komme fra en familie med en enlig psykisk syg mor på invalidepension. For man talte ikke så højt om den slags i 1970’erne. Det gør man stadig ikke, i hvert fald ikke højt nok, hvis man spørger Randi Kristensen, der i dag har engageret sig i organisationen Sind, hvor hun er formand for lokalafdelingen, der dækker Herlev, Furesø, Ballerup, hvor hun selv er vokset op.

Formand og bisidder

Formandsstolen indtog hun i 2013, efter hun i mange år har været bisidder for sin bror, når han har haft brug for hjælp. Og det har man ofte, når man har en psykiatrisk diagnose.

Ifølge Randi Kristensen er hendes egen bror blevet svigtet utallige gange af det velfærdssystem, der ifølge Sind-formanden burde være bedre gearet til at lytte til de psykisk sårbare selv. Et system hvor balancen mellem overgreb og omsorgssvigt til tider er papirtynd, og hvor det ofte kræver, at de sindslidende har pårørende, der kan råbe op på deres vegne. Det kan Randi Kristensen.

Sidste år var hun således medvirkende til, at Ballerup Kommune afsatte en pulje penge til det socialpsykiatriske område og sikrede brugerne indflydelse. Det skete efter politikerne havde besluttet at skære ned i åbningstiden på Støberiet (et værested for psykisk sårbare), fyre personale og reducere antallet af støtte-kontaktpersoner.

Et resultat der er løn i sig selv for den 54-årige forkvinde, der et par gange om ugen rykker ud i de tre kommune for at høre, hvad medlemmerne har på sinde eller for at arrangere en gåtur, et foredrag eller en udflugt for de psykisk sårbare, der ofte lever meget isoleret og har svært ved at komme ud af deres hjem.

Tæt kontakt til brugerne

Den tætte kontakt til de psykisk sårbare, deres pårørende samt medarbejderne i socialpsykiatrien er afgørende for, at Randi Kristensen kan tale deres sag. Det er her, hun hører om de problemer, brugerne af værestederne har med omgivelserne, sagsbehandlere og boligforeninger.

Selv om der er sket meget på oplysningsfronten, siden Randi Kristensen var barn, så er det stadig tabuiseret at være ramt af psykisk sygdom, og det er i en tid, hvor antallet af mennesker, der får angst og depression, stiger, og hver femte af os kender en tæt på os, der går under betegnelsen psykisk sårbar.

Sind-formanden drømmer derfor om en større accept af folks forskelligheder, en mindre stresset samfundsstruktur og mere information om, hvad det eksempelvis betyder for børn at vokse op med en forælder, der er psykisk sårbar. For også mennesker med diagnoser drømmer om at få børn, arbejde og have gode venner, understreger hun, der selv har en tæt pakket kalender.

Når den ikke er booket med jobbet som konsulent i FOA, formandskabet i Sind og familien, der tæller mand og tre voksne børn, så spiller Randi Kristensen guitar i hyggeligt lag med musikalske venner.