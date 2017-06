Landsbyløb for hele familien i Smørum

Lørdag den 3. juni afholdes Landsbyløbet igen med start fra Smørum Kulturhus. Landsbyløbet arrangeres af SØAM (Stenløse-Ølstykke Atletik og Motion) samt lokale ildsjæle fra Smørum.

Landsbyløbet består af tre motionsløb af forskellig længde: 5km, 10km og halvmarathon. Ruterne starter ved Kulturhuset i Smørum og går alle gennem én eller flere af landsbyerne omkring Smørum – deraf navnet.

Desuden er der et Børneløb på 3,2 km, hvor børnene løber på de store stier i Smørum og således trygt kan gennemføre løbet uden at komme i nærheden af biler.

Formålet med Landsbyløbet er at skabe og udvikle et festligt arrangement, der kan samle de lokale i Smørum og omegn omkring en aktivitet, hvor sundhed og godt humør løber hånd i hånd. Unge og gamle, hurtige og langsomme, erfarne eller nye løbere, alle er velkomne.

Der vil i målområdet desuden være forskellige aktiviteter, særligt for børnene, som for eksempel ponyridning, hoppeborg og popcornmaskine og der er mulighed for at købe lidt mad og drikke, som sælges af lokale idrætsforeninger.

Man kan læse meget mere om løbet samt tilmelde sig på www.landsbylobet.dk