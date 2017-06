’I en skov en hytte lå’. Sådan starter en kendt børnesang, og sådan starter også fortællingen om, hvordan Danmarks eneste hjem udelukkende for mennesker med spastisk lammelser fik et handicapvenligt shelter i baghaven.

Udover at være landets eneste institution af slagsen, er Jonstrupvang også kendt for at have stor fokus på brugerindflydelse. Det har blandt andet betydet, at der er to gange om ugen tropper en handicapvenlig hest med ejer op på Jonstrupvang, hvor beboerne får mulighed for at ride sammen med en erfaren rytter.

Ideen til de ugentlige rideture kom fra beboerne, og det var samme er tilfældet med det shelter, der nu ligger i fjerneste ende af institutionens have. Et stort et af slagsen, så beboerne kan komme rundt i kørestol og med ovenlysvinduer og skydedøre, der, når de slås på vid gab, giver en fornemmelse af at sidde midt ude i skoven.

En stor åben pejs sørger for både varme og mulighed for at lave mad over åben ild. Og midt i rummet er placeret et stort plankebord med en udstoppet mosegris, der sammen med de dyreskind, der præger hytten, understreger stedets rustikke karakter.

Strip i skoven

53-årige Storm er en af de beboere, der er glad for at komme i shelteret. Han har blandt andet været med til mandeaften, hvor der stod pølser, øl og strip på menuen.

Desværre dukkede stripperen ikke op, så de mandlige beboere måtte nøjes med udsigten til det grønne. Signe på 33 år var af gode grunde ikke med til mandeaften, til gengæld er hun en af initiativtagere til shelteret.

»Jeg synes, at handicappede også skal have mulighed for at komme ud i naturen. Og den anden grund er, at jeg har været på skitur i Norge, hvor vi sad i sådan en hytte,« fortæller hun, der foreslog forstander Kim Frederiksen, at Jon-

strupvang også skulle have et shelter i baghaven. Det var så op til Kim Frederiksen at ansøge

Region Hovedstaden om de rundt regnet 900.000 kroner, det har kostet at opføre shelteret.

En duft af røg

»Det er en sjov historie, fordi en af vores unge medarbejdere har en fætter, der var arkitektstuderende, og han og en makker var kørt lidt træt i opgaverne på arkitektskolen og trængte til at lave et rigtigt projekt. Så de kom herud og mødte beboerne for at høre om deres ønsker til et shelter,« forklarer Kim Frederiksen om fristedet, der er er tegnet af arkitekterne Lasse Skafte og Jens Jacob Jul.

»Her kan beboerne få nogle andre sanseoplevelser. Her dufter af røg, og de kan komme helt tæt på naturen. Bare det at sidde og kigge på et bål gør noget godt. Brugerne har også mulighed for at ligge og kigge på stjernehimmelen gennem ovenlysvinduerne eller hænge i hængekøje. Alle er vilde med det,« siger Kim Frederiksen.

Sjovt for alle

Også blandt de ansatte er shelteret et hit, selv om det kræver tid og omstilling at tænke shelteret ind de daglige aktiviteter på Jonstrupvang. Dertil kommer, at der har været begyndervanskeligheder med ildstedet, der udsendte for meget røg. Men det synes en ny opsat kobberplade at have løst.

»Vi bruger shelteret mere og mere. I vinter tændte vi op i pejsen og sad og nød ilden, mens vi læste historier højt, og vi har også planer om at overnatte herude. Måden, vi bruger det på, skal udvikle sig, så alle synes, det er sjovt at komme her,« siger Malene Jeppesen, der er ansat i ’aktiviteten’ om shelteret, der i sidste uge var rammen om madlavning over åben ild. Menuen havde beboerne valgt: stegeben og kartoffelsalat.