På vej mod metalstjernerne

Hvad sker der, når fem gymnasieelever støder sammen i et energisk musikalsk felt. Det kan der komme rigtig meget musikalsk energi ud af.

Det var netop det, der skete, de medlemmerne af bandet Mortira mødtes på musiklinien på Borupgaard Gymnasium. Her fandt de ud af, at de svingede og havde en fælles interesse for metalmusikken og derfor var nødt til at spille sammen.

Fire år senere er bandet på vej mod nye højder. De har netop spillet sig i finalen i den store musikfestival Emergenza, hvor hovedpræmien er et stort show i Tyskland og en pladekontrakt.

En oplagt mulighed for et hårdtslående band fra Ballerup til at markere sig uden for landets grænser.

En stor passion

Vi møder bandet i deres faste øvelokale på Borupgaard Gymnasium, hvor de er samlet en ellers fri-fredag for at øve inden de fredag aften skal spille i Baghuset og samtidig har fokus rettet mod den store finalekoncert den 9. juni i Pumpehuset.

»Vi mødtes jo her på gymnasiet og gik på den fælles musikalske linie. Selvom nogen af os er stoppet og laver andre ting, så har vi fortsat en passion for vores band og derfor er det fedt, at vi nu er kommet så langt,« siger Kasper, forsanger Mortira.

Alle er lige omkring de 20 år lige med undtagelse af den ene guitarist Emil, der er 27 år og faktisk var gået ud af gymnasiet, da de andre mødtes. Men fordi han arbejdede med lyden i studiet, så kom han med i det svingende broderskab.

»Vi er vokset op med rock. Vi hører også andre genrer, men der er noget specielt ved metal. Det er energien, både i musikken og det community, der er i metal og rock. Det kan vi godt lide og vi lytter selvfølgelig også til det,« siger Rasmus, bandets anden guitarist og nyeste medlem af bandet.

Men en ting er er at have drømme som en flok gymnasieelever. Men tror de selv, at deres musikalske sammensværgelse kan holde hele vejen til at kunne leve af det?

»Vores mål er da klart at leve af det. Vi ved godt, at det er svært at leve af i Danmark, men hvis vi får fodfæste i eksempelvis Tyskland eller Sverige, så er det lettere, fordi der er rock og metalmusik meget større end i Danmark. Der er en stor undergrundsscene i Danmark, men medmindre man er Volbeat, så er det svært at vokse ud af den scene,« siger Rasmus.

Vil fortsætte sammen

De er alle enige om, at selvom drømmen om det store gennembrud skulle glippe, så er broderskabet intakt.

»Så kan vi stadig spille sammen, hygge os, spille nogle koncerter. Musikken og bandet vil altid være en del af os,« siger Kasper.

Det kræver selvfølgelig også en indsats at holde musikken kørende. Bandet øver hver søndag fra klokken 10 og resten af dagen og ud på aftenen. Men derudover øver medlemmerne hver for sig og sender riffs og stykker af musik til hinanden via dropbox, hvor alle så kan høre dem og lytte. Det betyder, at der kan blive plads til andet, end at mødes hele tiden og øve.

»Det er smart, at man har den mulighed, for så kan vi selv øve, når der lige er tid. Og hvis nogen har en ide, så kan de andre hurtigt høre den,« siger Emil ’bager’ Egeskov, bassist i Mortira.

Sangene er klar

Hvis Mortira skulle gå hen og vinde Emergenza den 9. juni så går turen senere til den store verdensfinale i Tyskland og i sidste ende til en pladekontrakt. Det har de fem gutter forberedt sig på.

»Vi har i hvert fald omkring ni sange klar. De skal bare finpudses og have andre titler, da vores arbejdstitler er ret fjollede. Men der ligger en del numre klar, så de kan bare komme med den pladekontrakt,« griner Kasper inden drengene samler sig og gør klar til at gå ind i øvelokalet for at spille de numre, der skal rocke Baghuset i Ballerup, senere Pumpehuset i København og måske de store scener ude i verden, hvor der mange steder sikkert er plads til et nyt progressivt metalband fra Ballerup.