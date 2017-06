Svar om gågade-kørsel

Jeg beskriver, hvad vi vil gøre ved parkering i gågaden og du skriver om kørsel i selvsamme.

Vi kan selvfølgelig hindre parkering ved at skilte og så sende p-vagten i gaden.

Jeg er 100 procent enig med dig i, at det ikke kan hindre kørslen i gaden. Rødt lys kan heller ikke hindre bilister i at køre frem i krydset, der er rigtig mange lovovertrædelser hver eneste dag, også i vores kommune.

Når vi snakker om kørsel i gaden så er jeg rigtig frustreret i forhold til løsning på problemet. Jeg er lige som du dødtræt af at springe for livet i en gågade.

Vi er oppe imod en stor renovering af bymidten og en investering i dyre og holdbare løsninger for at hindre kørsel skal kunne fungere under og efter renoveringen. Det skal være en varig løsning, så vi ikke bruger en masse af borgernes penge unødigt.

Jeg tænker stadig – og kender du en rigtig god løsning så lad mig det vide.