Helle Tiedemann nævner at man er i dialog med politiet omkring problemet. Hvordan i alverden havde hun tænkt sig at politiet skulle kunne være til stede i et sådant omfang, at det vil holde folk fra at køre i gågaden?

Nærpolitistationen er nedlagt og der er ikke skyggen af politi til stede. Det er simpelt hen manglende forståelse for, hvor vigtigt det er, at vi har et politi som er synligt og til stede hele tiden i bybilledet.

Hun nævner ikke et ord omkring alvorligheden af, hvad der kan risikere at ske, når gågaden bliver brugt som gennemkørselsvej.

Samtidigt syntes jeg, at man skal lade de erhvervsdrivende være i fred, så de kan passe deres forretninger. At parkeringvagter skal bruges til at forhindre kørsel i gågaden må være en misforståelse. Det er ikke deres funktion, det er politiet som må være til stede og forhindre det.

Men man kan altid bruge penge til flere skilte, så har man gjort noget.

Jeg deler din harme Kim Pedersen over den manglede iver der her er lagt for dagen. Godt du tager problemet op.