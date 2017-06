Ingen gummi ben hos BSF

Spillerne fra BSF vidste, at en sejr i lørdagens kamp ville udløse to kvalifikationskampe om en oprykning til Danmarksserien, så man kunne frygte, at det unge mandskab kunne få gummiben. Dette var absolut ikke tilfældet.

Kampen blev afviklet på kunstgræs, hvilket gav BSF-spillerne lidt udfordringer i starten af kampen, og det var lidt op ad bakke, da linjedommeren helt umotiveret markerede for straffe til Herlev IF, der udnyttede muligheden og bragte sig foran 1-0.

Hvad der blev snakket om i pausen vides ikke, men med vinden i ryggen satte BSF sig tungt på spillet med højt pres overalt på Herlevs banehalvdel og Herlev IF havde vel ret beset ikke en afslutning på BSF målet i hele anden halvleg.

Det var tydeligt, at der ikke var tale om gummiben eller frygt for at vinde og det var stærkt at se, hvordan holdet bare arbejdede stenhårdt for hinanden, hvilket som så mange gange før gav bonus til sidst.

Allerede 10 minutter inde i anden halvleg fik Herlev sig den første advarsel, da Rasmus Larsen forsøgte sig med et langskud lige forbi målet – og fem minutter senere gjorde Rasmus Brøns det til 1-1 på et hovedstød efter indlæg fra Emil Tidemand. Nu virkede det som om, at Herlev mistede troen på at de kunne vinde.

BSF lukkede og slukkede med to mål inden for samme minut, da først Andreas Horsebøg på hovedet efter hjørnespark fra Daniel Stubberup og derefter Rasmus Larsen på oplæg fra Rasmus Brøns gjorde det til 2-1 og 3-1 til BSF.

Det ligger nu klart, at BSF skal møde Union fra Københavnsserien og TFC Odsherred fra Sjællandsserien pulje 2 i en alle-mod-alle kvalifikationsturnering, hvor vinderen rykker op i Danmarksserien.

Næste store opgave for holdet er en pokalkamp på onsdag den 7. juni klokken 19 på udebane mod serie 1 holdet fra FK Sydsjælland ved Næstved.