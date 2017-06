Aldi i Måløv lukker snart

Snart er et det slut med at købe billig tysk chokolade, elektronik og daglige fornødenheder, når Aldi i i Måløv lukker. Det sker midt i juli i forbindelse med, den tyske discount-kæde omorganiserer og lukker 32 butikker i hele landet for til gengæld at investere et trecifret millionbeløb i at åbne større og mere moderne supermarkeder.

Beslutningen kommer i kølvandet på endnu et regnskab med underskud – sidste år på 243 millioner kroner. Og selv om underskuddet er mindre end forrige år, så skal der sadles om i discount-kæden.

»Vi tror stadig på vores forretningskoncept. Høj kvalitet til lave priser og høj ansvarlighed. Vi erkender, at vi skal give vores kunder en bedre indkøbsoplevelse, end vi har gjort hidtil. Ellers er man i dag ikke en relevant discountkæde,« siger Aldis direktør for kvalitet, CSR og kommunikation, Søren Bang.

Aldi lukker derfor de små og utidssvarende butikker, heriblandt supermarkedet i Måløv. Og det giver anledning til ærgrelse blandt butikkens kunder.

Ærgelse blandt kunderne

»Øv, det er ærgerligt, jeg kommer fra Værløse for at handle her. De har gode varer, og personalet er venligt.«

Sådan siger en ældre mand på vej ud af Aldi, da han får besked om, at butikken lukker i midten af juli. Han tager jævnligt turen for at få særlige varer, som han kun kan få her. Og netop de tyske varer er et trækplaster for en del af kunderne i Aldi. Andre kommer her fordi, varerne er billige, og de ansatte venlige og høflige.

Aldi har meldt ud, den snart løfter sløret for en moderniseringsplan af kæden. Hvad der sker med de ansatte i Måløv er endnu uvist.

»Med hensyn til medarbejderne, er det endnu ikke afgjort. Vi afholder samtaler med alle medarbejdere og vurderer, hvilke der passer til fremtidens Aldi, og alle der gør det, bliver tilbudt job,« oplyser Søren Bang i en mail til Ballerup Bladet.

Butikkerne i Ballerup og Skovlunde er ikke omfattet af lukke-planerne. Sidste åbningsdag i Aldi i Måløv er 10. juli 2017.