Kaffeglad butikstyv

Mandag den 29. maj klokken 17.50 blev en 50-årig kvinde tilbageholdt for butikstyveri i et supermarked på Lundebjerg i Skovlunde. Hun forsøgte at forlade butikken med hele 17 glas Nescafé Gold, hun ikke havde betalt for.

Forsøg på butikstyveri

Torsdag den 1. juni klokken 16.41 blev en 63-årig dame tilbageholdt for butikstyveri i en forretning på Banetoften i Ballerup, da hun forsøgte at forlade forretningen med flere barberblade og deodoranter, hun ikke havde betalt for.