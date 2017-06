Tid til at stemme om Borgermillionen

Snart skal der sættes vindernavne på projekterne i Borgermillionen, så hvis man har lyst til at gøre sin mening gældende, skal man møde op til et afstemningsmøderne, som bliver afholdt i de fire bydele i de kommende to uger.

Der er tre projekter at stemme på i hver bydel, der tæller Ballerup Syd, Ballerup Nord, Måløv og Skovlunde. Man kan lige nu se projekterne, der er udstillet på Ballerup Bibliotek (Ballerup Nord og Syd) samt for Måløv og Skovlundes vedkommende de to lokale kulturhuse der.

Man kan også læse mere på www.ballerup.dk/borgermillionen2017.

Der er afstemning om Ballerup Nord onsdag den 7. juni klokken 19-21 på Ballerup Rådhus, om Måløv torsdag den 8. juni klokken 19-21 i Kulturhus Måløv, om Skovlunde tirsdag den 13. juni klokken 19-21 i Skovlunde Kulturhus og om Ballerup Syd torsdag den 15. juni klokken 19-21 på Ballerup Rådhus.