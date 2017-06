Måløv mødte middelalderen

Det var en helt almindelig tirsdag morgen i Måløv. Pludselig samlede en række mellemstore børn sig iført kutter og kapper, der gav mindelser om middelalderen.

Billedgalleri fra dagen: Rollespil ved Måløv Kirke

Det var der imidlertid en god grund til. For eleverne var samlet for at gøre middelalderen levende og sætte sig ind i middelalderens verden. Her kunne de lære lidt om, hvordan livet var dengang, om magthierarkierne og relationerne, der var ganske anderledes end i dag.

Anledning var, at Skoletjenesten Pederstrup satte fokus på middelalderen via et læringsforløb i forbindelse med den store ’skammerfestival’ som skydes i gang i den kommende tid.

Stor festival

Dagens middelaldermøde var en optakt til det forløb. Eleverne mødte en række skuespiller fra Teatergruppen Klima, der er en meget aktiv del af skammerfestivalen.

Der var i alt 18 forløb ved Måløv Kirke i den forgangne uge og her kunne rigtig mange af eleverne stifte bekendtskab med netop den fjerne middelalder, som samtidig er blevet meget populær i kraft af en række serier og film, hvor handlingen udspiller sig i et, fiktivt, middelalderunivers.

Skammerfestivalen er opstået i kølvandet på den store succes, som Lene Kaaberbøls fantasyroman ’Skammerens Datter’ har opnået og bliver læst rigtig meget på skolerne i kommunen. Festivalen dækker over en række kulturelle og faglige læringstilbud målrettet 4. -6. klasse i det kommende skoleår samt et væld af offentlige aktiviteter.

Tirsdagens rollespil var altså kun en forsmag på, hvad der venter af aktiviteter i den kommende tid.