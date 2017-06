Skovlundes yngste til majstangsfest

Man skulle næsten tro, at bygerne var inviteret til lejligheden. For præcis ti minutter før starten på årets majstangsfest åbnede himlen sluserne og lod regnen falde over Skovlunde Bypark, der ellers lå så fin og grøn, pyntet med farverige balloner og en yndig majstang.

Fra alle kroge af Skovlunde kom børn og pædagoger langsomt traskende til en festlig formiddag i det fri.

Borgmester Jesper Würtzen bød alle velkommen, men trods ihærdige forsøg – med virkelig god opbakning fra alle børnene – formåede end ikke kommunens overhoved at få vejret til at arte sig.

»Regn, regn, gå din vej, vi vil ikke lege med dig. Sol, sol kom igen. Solen er min bedste ven,« råbte han i kor med alle ungerne. Men lige lidt hjalp det. Og så var der ingen vej udenom: Festen måtte i gang – regn eller ej.

Se billedgalleri fra dagen: Billeder fra majstangsfesten

Fra scenen spillede Vores Lille Orkester og selvom første sang ’God morgen sol’ klingede lidt hult, fik de hurtigt rettet op med Mariehønen Evigglad, der ligesom avisens udsendte fik våde tæer.

Majstangsfesten i Skovlunde Bypark er en genoplivning af en gammel tradition, der af uvisse årsåger stoppede tilbage i 90’erne, fortæller Pernille Ellegaard Christensen, som er én af tre kulturambassadører i Skovlunde Kulturnetværk, der er en del af kommunens Kulturtjeneste.