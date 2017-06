BSF-mandskabet i Sjællandsserien skal nu i oprykningsspillet om at komme i Danmarksserien. Foto: Privatfoto

BSF skal i oprykningsspillet

fodbold BSF Senior 1 vandt i sidste weekend med 3-1 over Herlev og det betyder, at holdet nu er sikker på at slutte på andenpladsen i Sjællandsserien og dermed skal holdet nu ud i oprykningsspillet.