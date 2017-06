Så er det igen tid til Stafet For Livet

Stafetten finder i år sted fra lørdag den 10. juni klokken 11 til søndag den 11. juni klokken 11 i parken bag kulturhuset på Flodvej 68. Den varer 24 timer i alt med masser af sjove, livsbekræftende aktiviteter, men også tid til eftertænksomhed og til at mindes dem, som er gået bort på grund af kræft.

Sidste år blev der samlet 144.100 kroner ind ved stafetten i Smørum – et resultat som arrangørerne naturligvis håber at slå i år.

Der vil foregå mange af de samme ting som forrige år: Opvisning af gymnaster, dansere med mere, ponyridning og masser af god musik fra lokale bands. Der er også børneløb igen i år, lysceremoni, midnatsbanko og auktion.

Et af de nye indslag til årets stafet er, at der kommer besøg af Henrik Østergaard og holdet ’Kaffeklubben på tour’, som plejer at være en del af stafetten på Frederiksberg. I år kommer de til Smørum og Henrik har en helt særlig udfordring med til sig selv; han vil gennemføre en halvmaraton på stylter.

Arrangørerne har også hørt fra spejderne, der også vil forøge at sætte nogle nye rekorder i år.

Foreløbig har 20 hold, tilmeldt sig stafetten. De 20 hold tæller 331 deltagere og 21 fightere, som er folk der har haft – eller stadig har – kræft. Fighterne kan kendes på de gule T-shirts og de går forrest i både åbnings- og afslutningsceremonien.

Man kan tilmelde sig stafetten på www.stafetforlivet.dk/egedal eller blot møde op og heppe og få en hyggelig dag i parken sammen med en masse andre – og støtte den gode sag. Der er gratis adgang til pladsen.