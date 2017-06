Lær at slå med le i Digterparken

Igen i år inviterer Danmarks Naturfredningsforening Ballerup unge som gamle til at samles om det traditionelle håndværk le-slåning og hjælpe naturen på vej.

Formålet med høslættet er at skabe bedre betingelser for områdets dyr og planter. Håndværk: Igen i år inviterer Danmarks Naturfredningsforening Ballerup unge som gamle til at samles om det traditionelle håndværk le-slåning og hjælpe naturen på vej. Formålet med høslættet er at skabe bedre betingelser for områdets dyr og planter. »I Danmarks Naturfredningsforening i Ballerup har vi i samarbejde med Ballerup Kommune dannet et le-laug, som passer på engen i Digterparken. Der er stort botanisk potentiale på engen – det vil sige, at der er gode muligheder for at flere sjældne planter vil kunne trives her, så længe vi plejer, får eksporteret noget næring væk og skabt mere lys til de små planter. Dette gøres ved at slå arealet med le og rive græsset væk to gange om året,« forklarer Camilla Kleis.

Engen i den nordlige ende af Digterparken blev slået første gang i 2015, og det begynder at kunne ses. De høje græsser er mindsket, og med tiden begynder de lave urter forhåbentlig at pible op af jorden.»Selvom man ikke har slået med le før eller interesserer sig for sjældne planter, er høslæt en sjov naturoplevelse, der samtidig gør en stor forskel for naturen. Vi håber derfor, at der er en masse frivillige, som gerne vil lære at slå med le og hjælpe os på engen i Digterparken, tilføjer Camilla Kleis.Alle kan gøre en forskel Arrangementet er for både voksne og børn, så hele familien kan være med. Hvis børnene skulle blive trætte af arbejdet, er der rig mulighed for at udforske naturen, f.eks. de mange små søer i området, eller hoppe i hø-bunker som i gamle dage. Arrangørerne sørger for redskaber og instruktion. Der bydes på gratis frokost og drikkevarer i det fri til de tilmeldte. På dagen vil erfarne le-svingere undervise i kunsten at slå med le, så uanset om man er nybegynder eller øvet vil der være noget at lære.

Le-slåningen, inklusive instruktion, starter kl. 10 og varer til kl. 14, afbrudt af frokost og kaffepauser. Man mødes på høslæt-arealet i den nordlige ende af Digterparken. Der vil være skiltning. Tilmelding skal ske senest den 15. juni til Bjarne Frimann Skov, mobil 42258126, mail: frimann.skov@gmail.com.