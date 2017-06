Svarene holder ikke, Helle Tiedemann

Samtidig er hendes svar helt og aldeles ansvarsfravigende.

Man kan også undre sig over, at Helle Tidmann svare promte her i bladet, men når jeg skriver til hende på hendes e-mail og der en dyb tavshed.

Lørdag den 27. maj var der over 100 biler i gågaden på fem timer. Lørdag den 3. juni var en rolig dag med kun 31 gennemkørsler. Men her skete præcist det jeg havde påpeget og frygtet: En stor hvid »lastvogn« var under en meter fra at ramme et blebarn. Jeg blev så forskrækket, at jeg desværre ikke nåede at reagere, før føren var væk. Fik ikke nummer og fik ikke taget billed.

Vognen genkender jeg dog til næste gang. Vi var en meter fra et barn havde mistet livet før det er kommet i gang. Vi var en meter fra en hel familie var blevet smadret.

Udover føreren bærer kun én person ansvaret, når det sker – og det må være formanden for teknisk forvaltning, da det kun kan være her løsningen ligger.

Først påpeger Helle Tidman en bedre skiltning. Den trækker hun så i land med i sidste uges svar, ved at sige hun havde misforstået noget. Hmm…

I denne uge undskylder man med en bymidterenovering. Hvad pokker har det med sagen at gøre, når hun i samme moment spørger mig til en løsning?

Men en løsning er såre enkel og langt billigere end bare et skilt: Sæt et videokamera op ved Arbejdernes Landsbank, så har man samtlige overtrædelser med nummerpladebevis. Så kan politiet kigge disse film igennem en gang om ugen og udstikke bøder. Det vil løse problemet med det samme.

Du må gøre noget, inden det er for sent. Opbakningen er massiv fra borgerne, så det er bare at komme i gang.