Seriøst svar udbedes

Kim P.’s indlæg kan ikke misforstås til at handle om parkeringsforhold – og dog, alligevel lykkedes det åbenbart for den ansvarlige kommunale udvalgsformand med hendes »goddag, mand økseskaft« svar.

Af hendes svar må man også udlede, at hun har givet op i sagen og det er meget beklageligt, idet hun er valgt til at være kommunal ansvarlig for området og velsagtens også har sagt ja tak for valget.

Som beboer i Centrumgaden er det ulideligt at være udsat for den tiltagende, motoriserede trafik, uden at nogen griber ind, og det medfører, at der hos mange er en generel frygt for en snarlig ulykke.

Måske udvalgsformanden kan finde en anden politiker, der vil påtage sig at få behandlet problemet meget snart?