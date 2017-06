Mit svar kan da godt virke noget opgivende, det medgiver jeg. Det er simpelthen fordi jeg er så uendelig træt af den lovløshed der hersker i trafikken, men jeg giver ikke op og jeg arbejder stadig på problemet.

Jeg synes, at vores trafikale adfærd udvikler sig meget uheldigt i disse år og det har da helt sikkert at gøre med politiets fravær. Der køres ræs på vejene og skiltning og lyssignaler ignoreres i stor stil.

De penge vi nu vil bruge på skiltning og P-vagtens synlighed i gågaden skal hindre parkering i vores gågade for parkering i gågaden er også en adfærd der breder sig. P-vagten har intet med kørsel i gaden at gøre. P-vagten kan ikke udstede afgifter til kørende trafik.

Jeg er bestemt lige så bange for ulykker som I er og derfor skal der ske noget nu.

Jeg har bedt forvaltningen kigge på mulige løsninger, gerne chikaner, som gør det til et dårligt valg at køre i gaden og jeg har bedt dem om at arbejde hurtigt!

Vi har jo lige den udfordring at de erhvervsdrivende skal kunne komme til og fra deres butikker med varer men mon ikke de kan leve med at de skal køre lidt langsommere, det håber jeg.