Ignorerer kommunen henvendelser?

I løbet af det seneste års tid har jeg mailet en tre-fire gange til selve Ballerup Kommune – større eller mindre sager – men alle relevante.

Man modtager en automatisk kvittering, hvilket er fint nok, men hvad sker der videre? Bliver henvendelserne syltet eller hvad?

Det må være rimeligt, at kommunen følger op på borgernes seriøse henvendelser med et svar. I første omgang behøver det ikke at være uddybende, men blot en kort tilkendegivelse fra et menneske, der viser, at man har taget henvendelsen alvorlig.

Det skal dog pointeres, at henvendelser personligt til medarbejdere eller politikere altid bliver venligt og sagligt modtaget. Men mails uden anden markeret modtager end ”Kommunen” forsvinder åbenbart på mystisk vis.

Indirekte underbygges denne påstand ved selvsyn. Hvis man for eksempel har gjort opmærksom på et farligt trafikforhold, der så stadig består, kan man jo let få den tanke, at rette vedkommende aldrig har læst henvendelsen.

Svar fra kommunen:

Kære Finn. Tak for spørgsmålene. Hvis man ønsker at kontakte Ballerup Kommune via mail, kan det ske døgnet rundt ved at skrive til hovedpostkassen på borger@balk.dk. Postkassen bliver ”tømt” i hverdagene, og mails bliver efterfølgende sendt videre til den relevante afdeling eller medarbejder i kommunen.

Henvendelser på mail til Ballerup Kommune må naturligvis ikke forsvinde, som du skriver, og jeg er helt enig med dig i, at det altid rart at få en kvittering eller tilbagemelding på, om mailen er modtaget og sendt videre til sagsbehandling.

Vi har på baggrund af din henvendelse fulgt op på vores interne procedurer med henblik på at sikre, at der altid sendes en kvittering, når vi har modtaget en mail i hovedpostkassen, og at ingen besvarelser går tabt.

Mette Brinch, sekretariatschef i Ballerup Kommune