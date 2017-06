Fredagsåbent eller en parodi på samme!

Jeg var af min søn blevet inviteret til hyggeligt gågadearrangement i Ballerups bymidte. Jeg bor selv i Vallensbæk, hvor Stationscenteret lige nu gennemgår en gennemgribende ansigtløftning = byggerod. Så vi drog mod Ballerups hyggelige gågade. Og jeg må sige, at det kunne vi godt have undværet.

Så hermed et åbent brev til (næsten) alle næringsdrivende i Centrumgaden og de omkringliggende veje:

Hvorfor i alverden er Jeres forretning ikke repræsenteret ved sådan et arrangement?

Ejendomsmæglere, banker, advokater, læger og mange andre – hvor var I henne? Og I skal ikke undskylde Jer med, at »vi kan jo ikke stå og sælge et produkt eller lignende ved sådan et arrangement«.

Nej – men to begravelsesforretninger var repræsenteret. De kan i sagens natur heller ikke sælge noget ved sådan en lejlighed. Men her kunne man få en uforpligtende sludder over en hyggelig kop kaffe og en småkage og få svar på nogle af livets aller sværeste spørgsmål.

Det kunne en bank, en advokat, en ejendomsmægler, en læge etc også sagtens have gjort.

I burde skamme Jer. Det gør det i hvert fald ikke afstanden kortere mellem Jer og jeres kunder – snarere det modsatte.