Den nye affaldsordning

Den nye affaldssorterings-model gælder ikke for områdets beboelsesejendomme og rækkehusene.

Det betyder, at der kører to parallelle systemer ugentligt igennem kvarteret. For eksempel får vi tømt madaffald og blandet affald på onsdage. Vores genboer, i rækkehus, og vores nabo, i etageejendom, får tømt den traditionelle papirsæk med blandet affald på torsdage. Det må være en omkostningstung affære.

Mon ikke ovenstående ville være guf for en rationaliserings-ekspert?