Mange pinsemedaljer til Ballerupløbere

Da stævnet var udtagelsesløb til VM for det danske juniorlandshold og også Sjællandsmesterskab i mellemdistance, skulle Ballerupløberne op mod mange stærke løbere, herunder flere verdensmestre.

Veteranverdensmesteren i Sprint fra 2016, navnkundige James Crawford fra Storbrittanien, stillede også op, efter sigende for at lære de danske terræner at kende inden veteran-VM i Danmark til næste år. Med suverænt sprintguld og sølv på mellemdistancen smadrede han stort set alle konkurrenter, og de mange Ballerupløbere, der ventes at deltage ved VM, kan godt begynde at ryste i bukserne og allerede nu gå i skarp træning.

Ikke desto mindre erobrede Ballerupløberne hele ni medaljer i veteranklasserne: Tre guld, fire sølv og to bronze.

Annette Bonde blev i klassen D55 klubbens helt store medaljesluger. Det blev til sølv i sprint, guld og sjællandsmesterskab på mellemdistancen – hele seks minutter foran nærmeste konkurrent fra Sverige – og minsanten også guld på den lange distance. En sæsonsamling, der nu er oppe på seks medaljer.

Jørgen Skaarup tog for sig af retterne i H60 med bronze i sprint og sølv på den lange distance, mens klubbens nestor Gunnar Tamberg hentede fornemt sølvtøj i H80. Det skal også fremhæves, at Anne Marie Thommesen i D40 tog guld i sprint og sølv på den lange distance, mens Lars Hanghøj Petersen blev sjællandsmester på mellemdistancen i H60. Alt i alt et succesrigt og lovende pinsetogt for klubbens løbere.